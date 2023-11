Eisenreich beklagt zunehmende Hass- und Schleuserkriminalität in Bayern

München: In Bayern haben die Straftaten in den Bereichen Hass- und Schleuserkriminalität zugenommen. Das teilte Justizminister Eisenreich mit. Er zeigte sich auch darüber besorgt, dass im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle von gefährlicher Körperverletzung durch Jugendliche verzeichnet wurden. Gleichzeitig betonte er, das Risiko, in Bayern Opfer einer Straftat zu werden, sei gering. Die genauen Zahlen präsentiert Eisenreich in einer halben Stunde mit der neuen Strafverfolgungsstatistik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 10:00 Uhr