Eisenbahngewerkschaft warnt vor Stellenabbau bei der Deutschen Bahn

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Eisenbahngewerkschaft EVG warnt wegen der Corona-Krise vor dramatischen Stellenkürzungen bei der Deutschen Bahn. In der Zeitung "Bild am Sonntag" warnt der EVG-Vorsitzende Hommel, dass die Bahn im Gegenzug für die staatlichen Hilfen von etwa fünf Milliarden Euro mehr als 10.000 Arbeitsplätze abbauen könnte. Dies müsse verhindert werden, so Hommel. Die Bahn-Mitarbeiter hätten in der Corona-Krise schließlich jeden Tag ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt, um den Zugverkehr aufrecht zu erhalten. Dem Staatskonzern hatten bereits vor der Corona-Krise mehrere Milliarden Euro allein für dieses Jahr gefehlt. Bis 2024 wird der Finanzbedarf in einem Papier von Bahn, Verkehrs- und Wirtschaftsministerium auf bis zu 13,5 Milliarden geschätzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 06:00 Uhr