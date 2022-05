Eisbären Berlin gleichen in Playoffs gegen Red Bull München aus

Scholz verteidigt seine Ukraine-Politik

Düsseldorf: Bundeskanzler Scholz hat seinen Kurs im Ukraine-Krieg verteidigt. Auf einer Kundgebung zum 1.Mai sagte er, man werde das Land auch in Zukunft unterstützen - mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffen. Der Kanzler wurde während seiner Rede ausgepfiffen und beschimpft. In lauten Sprechchören und Protestrufen wurde er als „Lügner“ und „Kriegstreiber“ bezeichnet. Zuvor hatte Scholz in der "Bild am Sonntag" erklärt, er treffe seine Entscheidungen schnell und abgestimmt mit den Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge seien ihm suspekt. Die Vorwürfe von CDU-Chef Merz, er reagiere zu zögerlich und ängstlich, beeindruckten ihn nicht, betonte Scholz. Merz will kommende Woche in die Ukraine reisen, ein konkretes Datum wurde aber noch nicht genannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2022 18:00 Uhr