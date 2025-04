Eisbachwelle in München aus Sicherheitsgründen gesperrt

München: In der bayerischen Landeshauptstadt ist die sogenannte Eisbachwelle im Englischen Garten nach einem Unfall gesperrt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Maßnahme gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat beschlossen, weil eine Gefahr für die Surfer nicht ausgeschlossen werden kann. Der Bereich am Eisbach in München wurde abgesperrt und mit Schildern gekennzeichnet. In der Nacht auf Donnerstag war dort eine 33-jährige Frau beim Surfen verunglückt. Sie schwebt seitdem in Lebensgefahr. Ihre Sicherungsleine hatte sich am Grund des Eisbachs verhakt und zog sie immer wieder unter Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 15:00 Uhr