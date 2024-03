Einzelne Proteste gegen Präsidentschaftswahl in Russland

Moskau: Bei der russischen Präsidentschaftswahl gab es wohl trotz strikter Kontrolle einzelne Fälle von Vandalismus. Berichten zufolge soll in einem Wahllokal ein Brandsatz geworfen worden sein, in mehreren anderen sollen Menschen eine grüne Flüssigkeit in Wahlurnen gegossen haben. Laut der Nachrichtenagentur Tass versuchte in der sibirischen Altai-Region ein Mann, Wahlzettel zu beschädigen. Er wurde von der Polizei festgenommen. Auch für morgen sind in Russland zahlreiche Protestaktionen geplant. Die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny hat dazu aufgerufen, in Massen in die Wahllokale zu strömen, um ein Zeichen gegen die Wahl zu setzen. Dabei sollen die Stimmzettel ungültig gemacht werden, indem der Name "Nawalny" draufgeschrieben wird. Die Wahl zum russischen Präsidenten gilt weder als frei noch fair.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 20:45 Uhr