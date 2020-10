Einzelne Jugendherbergen in Bayern wegen Corona von Schließung bedroht

Halle erinnert mit Schweigeminute an Anschlag auf die Synagoge

Halle: Hunderte Menschen haben am Mittag an die Opfer des rechtsextremen und antisemitischen Anschlags vor einem Jahr erinnert. Um 12:01 Uhr versammelten sie sich zu einer Schweigeminute auf dem Marktplatz. Viele hielten sich an den Händen und hatten Tränen in den Augen. Am Nachmittag wird Bundespräsident Steinmeier zu einer Gedenkfeier in Halle erwartet. Vor einem Jahr hatte dort ein bewaffneter Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen. Als das misslang, erschoss er zwei Menschen, die zufällig in der Nähe waren. Als Reaktion auf den Anschlag werden überall in Deutschland jüdische Einrichtungen noch strenger von der Polizei bewacht. Bayerns Innenminister Herrmann stellte heute klar, dass die Einrichtungen im Freistaat zudem baulich und technisch noch bessser geschützt werden sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 13:45 Uhr