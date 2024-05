Einzelne Bundesministerien überschreiten Sparvorgaben

Berlin: Mehrere Ministerien wehren sich offenbar gegen die Haushaltsvorgaben von Finanzminister Lindner. Wie der "Spiegel" schreibt, hat das Auswärtige Amt einen Finanzbedarf von gut sieben Milliarden Euro angemeldet. Das sind rund zwei Milliarden mehr, als Lindner dem Ressort zugestehen will. Um die Sparvorgaben einzuhalten, müsste demnach die humanitäre Hilfe halbiert werden, da diverse weitere Posten Fixkosten sind, die nicht gekürzt werden können. Auch das Entwicklungsministerium plant im kommenden Jahr mit höheren Ausgaben, als Lindner das vorsieht. Gestern war die Frist abgelaufen, bis zu der Ministerien ihre Haushaltspläne beim Finanzminister einreichen mussten. Laut Zeitplan soll für die Feinjustierung zunächst die Steuerschätzung von Mitte Mai abgewartet werden. Bis Juli will das Kabinett dann den Etat verabschieden, um ihn anschließend in den Bundestag einzubringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 07:00 Uhr