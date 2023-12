Einzelhandel wird allmählich zufriedener mit dem Weihnachtsgeschäft

Berlin: Das Weihnachtsgeschäft kommt nach Angaben des Einzelhandels allmählich in Gang. Laut dem Branchenverband bewertete in der Woche vor dem heutigen ersten Advent ein Drittel der Unternehmen den Umsatz positiv. Zuvor waren es lediglich 15 Prozent gewesen. Über die Hälfte der befragten Firmen waren unzufrieden, vor allem im Bekleidungs- und Schuhhandel. Insbesondere in die Innenstädte kamen weniger Kunden als letztes Jahr. Läden in Vororten, Stadtteilzentren und Gewerbegebieten waren deutlich zufriedener. Gewinner der vergangenen Tage seien Händler aus den Bereichen Lebensmittel, Elektronik, Spielwaren und Sportartikel, so der Handelsverband. Insgesamt erwartet er für das Weihnachtsgeschäft einen Umsatz von rund 120 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 19:00 Uhr