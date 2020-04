Einzelhandel und Dienstleistungen von Corona-Schutzmaßnahmen besonders betroffen

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus belasten besonders den Einzelhandel und die Dienstleistungen in Deutschland. Im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums heißt es, das Konsumklima und Konsumneigung der Verbraucher sei spürbar zurück gegangen. Grund sei die Sorge um die künftige Beschäftigung. Wegen Fabrikschließungen ist dem Bericht zufolge auch die Produktion geschrumpft. Das Ministerium rechnet außerdem mit sinkenden Steuereinnahmen. Zwar habe der Fiskus im ersten Quartal noch 3,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum eingenommen. Seit Beginn der Einschränkungen Mitte März zeichne sich aber ein Rückgang des Steueraufkommens ab. Das Ministerium geht davon aus, dass das in den nächsten Monaten auch so bleibt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.04.2020 01:00 Uhr