Einzelhandel meldet Rekordumsatz dank Internetgeschäft

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Der Einzelhandel in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt - allerdings offenbar vor allem wegen des Online-Geschäfts. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen die Umsätze nominal um 3,1 Prozent über dem bisherigen Rekordjahr 2020. Preisbereinigt gab es immer noch ein Plus von 0,9 Prozent. Für den Zeitraum bis November liegen für Bayern schon differenziertere Daten vor. Hier meldet das Landesamt für Statistik für den Internethandel ein Plus von 16 Prozent. In Verkaufsräumen ging der reale Umsatz hingegen um 1,2 Prozent zurück. Besonders starke Einbußen mussten demnach Bekleidungsgeschäfte hinnehmen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.01.2022 14:00 Uhr