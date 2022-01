Einzelhandel meldet Rekordumsatz dank Internetgeschäft

Das Wetter in Bayern: Vielerorts Regen, Höchstwerte 8 bis 16 GradRegnerisch bei maximal 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag südlich der Donau vorübergehend Auflockerungen. Sonst weiterhin trüb mit ergiebigen Regenfällen. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. In der Nacht in ganz Bayern Regen und Temperaturrückgang auf 4 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Oberallgäu. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt und gelegentlich Schnee oder Schneeregen. In den folgenden Tagen teils sonnig bei höchstens 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2022 13:00 Uhr