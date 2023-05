Einzelhandel in Stadtzentren nach wie vor niederiger als vor Corona

Meldungsarchiv - 08.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Einzelhandel in den Zentren deutscher Städte leidet nach wie vor unter den Folgen der Corona-Pandemie. Wie das Ifo-Institut untersucht hat, liegen die Umsätze in den Innenstädten von München, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Dresden immer noch fünf Prozent unter den Werten von vor Corona. Gleichzeitig seien aber die Umsätze der Geschäfte in den Vororten gestiegen, zum Teil sogar deutlich. Das liegt den Münchner Forschern zufolge vor allem daran, dass immer noch viele Menschen im Homeoffice arbeiten und in der direkten Umgebung ihres Wohnorts einkaufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2023 09:45 Uhr