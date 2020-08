Einzelhandel fordert mehr Disziplin bei Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der deutsche Einzelhandel appelliert an die Verbraucher, die Corona-Regeln wieder besser einzuhalten. Bei einem zweiten Shutdown seien viele Handelsunternehmen nicht mehr zu retten, warnte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland, HDE, Sanktjohanser. Es erfülle ihn mit großer Unruhe, dass es viele offenbar nicht mehr so genau mit der Einhaltung der Regeln nähmen und die Zahl der Infizierten wieder steige. Wörtlich sagte Sanktjohanser: "Lassen sie uns das Erreichte nicht kaputtmachen." Der HDE-Präsident erwartet bisher wegen der Corona-Pandemie Umsatzeinbußen von 40 Milliarden Euro für die deutschen Handelsunternehmen ohne den Lebensmittelhandel. Dies könne 50.000 Handelsstandorte in Deutschland die Existenz kosten, so Sanktjohanser.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 07:00 Uhr