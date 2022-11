Einzelhändler in den Innenstädten verbuchen deutliche Umsatzeinbußen

Klare Ergebnisse der Midterms lassen weiter auf sich warten

Washington: US-Präsident Biden hat nach den Zwischenwahlen von einem "guten Tag für die Demokratie" gesprochen. Biden zeigte sich erleichtert, dass es die prognostizierte große republikanische Welle nicht gegeben habe. Ob er für eine zweite Amtszeit kandidiert, will der 79-Jährige Anfang kommenden Jahres entscheiden. Die neuen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat sind noch unklar. Wahlforscher gehen davon aus, dass die Republikaner unterm Strich zehn Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewonnen haben. Das wären fünf mehr als nötig, um die Kontrolle zu bekommen. Auch im Senat, wo rund ein Drittel der hundert Posten neu besetzt werden, ist das Rennen in einigen Staaten noch offen. In Georgia fällt die Entscheidung wohl erst in einer Stichwahl am 6. Dezember.

