"Einwirkung von außen" soll Flugzeugabsturz in Kasachstan ausgelöst haben

Baku: Der Absturz eines Passagierflugzeugs aus Aserbaidschan ist nach ersten Erkenntnissen durch "Einwirkung von außen" verursacht worden. Das erklärte die Azerbaijan Airlines unter Berufung auf erste Untersuchungsergebnisse. Medienberichten zufolge gehen die Behörden in Aserbaidschan davon aus, dass die Maschine von einer russischen Boden-Luft-Rakete getroffen wurde. Sie war am Mittwoch in Kasachstan abgestürzt, 38 Menschen an Bord wurden getötet, es gab 29 Überlebende. Die Azerbaijan Airlines stellt ab morgen ihren Flugverkehr in mehrere russische Städte ein, unter anderem nach Sotschi und Wolgograd. Der Kreml wollte sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern und verweist auf die laufenden Ermittlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 15:15 Uhr