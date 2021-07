Einwegartikel aus Plastik ab heute verboten

Neue Stiko-Empfehlung sorgt für Mehraufwand in den Praxen

Berlin: Der Hausärzteverband kritisiert die aus seiner Sicht zu kurzfristige Empfehlung der Ständigen Impfkommission für sogenannte Kreuzimpfungen. Diejenigen, die bereits eine Astrazeneca-Spritze erhalten haben, sollen als zweite Dosis einen mRNA-Impfstoff bekommen. Wie Hausärzteverbandschef Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, hat die neue Empfehlung bereits am ersten Tag in vielen Praxen für einen Mehraufwand gesorgt. Viele Patienten seien verunsichert, so Weigeldt. Mit Blick auf die Sommerferien wollten viele ihren Termin nun vorziehen. Stiko-Chef Mertens warb um Verständnis. Wie er im NDR erklärte, kann die Kommission aus ihren laufenden Beratungen keine Mitteilungen machen, weil die Zwischenergebnisse sonst am nächsten Tag in der Presse stehen würden. Das würde ganz sicher nicht zu einer besseren Information der Menschen und der Ärzte führen, so Mertens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 10:00 Uhr