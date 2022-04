Eintracht Frankfurt wahrt in Europa League Chancen aufs Halbfinale

Ukrainische Regierung spricht von vielen Toten in Kleinstadt bei Kiew

Kiew: Die Regierung der Ukraine prangert weitere Gräueltaten russischer Soldaten an. In der Kleinstadt Borodjanka nordwestlich von Kiew haben Rettungskräfte begonnen, Trümmer zu beseitigen. Dort seien hohe Opferzahlen zu befürchten, nach Angaben des Innenministeriums ist es einer der am schwersten zerstörten Orte in der Region. Allein aus den Ruinen zweier Wohnhäuser seien 26 Leichen geborgen worden. Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, in Borodjanka sei die Lage "noch beängstigender" als in Butscha. Der Bürgermeister von Butscha wiederum sagte im ukrainischen Fernsehen, Ermittler hätten drei Orte gefunden, an denen es während der russischen Besatzung Massenerschießungen gegeben habe. Er spricht von hunderten Toten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird heute in Kiew erwartet. Sie brach in der Nacht von Polen aus mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2022 09:00 Uhr