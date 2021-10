Nachrichtenarchiv - 25.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bochum: Zum Abschluss des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt 2:0 gewonnen. Die Bochumer zogen damit in der Tabelle an der Eintracht vorbei auf Platz 14.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 06:00 Uhr