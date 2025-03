Eintracht Frankfurt verliert 1:2 gegen Union Berlin

Zum Fußball: In der ersten Bundesliga hat Eintracht Frankfurt daheim mit 1:2 gegen Union Berlin verloren. Damit geben die Frankfurter Tabellenplatz drei an Mainz ab. Zweitligist Nürnberg hat eine Minimalchance auf den Aufstieg in die Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft von Miroslav Klose gewann beim Abstiegskandidaten Preußen Münster dank eines späten Treffers mit 1:0. Damit rückt der Club wieder bis auf sechs Punkte an die direkten Aufstiegsränge heran. Der Tabellenletzte Jahn Regensburg spielte daheim gegen Paderborn 0:0. Und im Niedersachsenderby trennten sich Hannover und Braunschweig 1:1.

