Eintracht Frankfurt und Leipzig stehen im Halbfinale der Europa League

Kuleba fordert schnelle Entscheidung über deutsche Waffenlieferungen

Kiew: Der ukrainische Außenminister Kuleba hat die Bundesregierung zu einer schnellen Entscheidung hinsichtlich deutscher Waffenlieferungen aufgefordert. In den ARD-Tagesthemen sagte er, er hoffe, dass Bundeskanzler Scholz eine positive Entscheidung treffen werde. In der Zeit, in der ein Konsens herbeigeführt werde, würden seine Landsleute sterben und Dörfer zerstört. Kuleba erneuerte die Forderung nach schweren Waffen, wie etwa Panzern, sowie härteren Sanktionen gegen Russland, wozu auch ein Ölembargo gehöre. Wörtlich sagte er: "Deutschland ist eine führende Nation in Europa und wir zählen auf diese führende Rolle." In der Frage nach Waffenlieferungen wächst der Druck auf Kanzler Scholz. In der Ampel-Koalition drängen Grüne und FDP ihn immer stärker, der ukrainischen Forderung nachzukommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2022 22:00 Uhr