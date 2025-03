Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Europa League

Zum Sport: Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Fußball-Europa League. Nach dem Hinspiel-Erfolg gewannen die Hessen am Abend auch das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam - und zwar mit 4:1. In der Runde der letzten Acht trifft die Eintracht nun auf Tottenham Hotspur. Und: In der deutschen Eishockey-Liga hat Nürnberg erstmal seit sechs Jahren wieder die Viertelfinal-Playoffs erreicht. Die Ice Tigers gewannen das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Schwenningen mit 4:2. In der Viertelfinalserie spielen die Nürnberger ab Sonntag gegen Ingolstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 06:00 Uhr