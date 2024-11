Eintracht Frankfurt gewinnt in Europaleague gegen Midtjylland

Herning: In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt einen weiteren Auswärtssieg gefeiert. Die Hessen gewannen beim FC Midtjylland in Dänemark mit 2:1. Die TSG Hoffenheim musste sich dagegen beim portugiesischen Club SC Braga mit 0:3 geschlagen geben. In der Conference-League hat der FC Heidenheim gegen den englischen Vertreter FC Chelsea mit 0:2 verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2024 02:00 Uhr