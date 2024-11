Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Prag 1:0

Frankfurt: In der Europa League hat Eintracht Frankfurt gegen Slavia Prag mit 1:0 gewonnen. Die Frankfurter haben damit am vierten Spieltag der Ligaphase ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt und gute Chancen auf ein Weiterkommen in die nächste Runde.

