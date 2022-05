Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League

Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" der EU werden

Berlin: Vier Länder wollen die Nordsee zum "grünen Kraftwerk" in der EU machen. Dazu haben die Regierungschefs von Deutschland, Dänemark, der Niederlande und Belgien eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Festgeschrieben ist darin, dass die Offshore-Windkraft in der Nordsee soweit ausgebaut wird, das 230 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden können. Insgesamt soll bis 2050 in den Windparks die Menge von Windstrom verzehnfacht und damit die Hälfte des in der EU benötigen Offshore-Stroms erzeugt werden. Außerdem werden die Windparks vernetzt. Vorher hatte die EU-Kommission einen 300-Milliarden-Euro-Plan vorgestellt, wie sich die Union von russischen fossilen Brennstoffen unabhängig machen kann. So soll die Produktion von sogenannten grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut werden, genau wie die Solar- und Windernergie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 21:00 Uhr