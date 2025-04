Eintracht Frankfurt gewinnt Abendspiel in der Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: In der Bundesliga hat sich Eintracht Frankfurt am Abend mit 4:0 gegen Leipzig durchgesetzt und damit den dritten Platz in der Tabelle abgesichert. Die Entscheidung über die Meisterschaft ist am Nachmittag vertagt worden: Zwar gewann der FC Bayern mit 3:0 gegen Mainz, aber auch Konkurrent Leverkusen feierte einen Sieg - 2:0 hieß es gegen Augsburg. In der zweiten Liga haben sich Düsseldorf und Nürnberg im späten Spiel 3:3 getrennt. Und noch ein Blick nach Spanien: Dort hat Ex-Bundes- und Bayern-Trainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona nach der spanischen Meisterschaft auch den Pokal gewonnen. Im Endspiel gegen den Erzrivalen Real Madrid triumphierte Barca 3:2 nach Verlängerung. Flick darf damit weiter vom Triple träumen: In der Champions League trifft Barcelona am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel auf Inter Mailand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 06:00 Uhr