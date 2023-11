Einstiger Krypto-König Bankman-Fried wegen Betrugs verurteilt

New York: Der als Gründer der Kryptowährung gefeierte Sam Bankman-Fried ist wegen Betrugs und Geldwäsche von einem US-Bundesgericht verurteilt worden. Die Geschworenen in New York sprachen den 31-Jährigen in allen sieben Anklagepunkten schuldig. Bankman-Fried soll Tausende von Kunden um Milliarden von Dollar betrogen haben, bevor seine Unternehmen 2022 dann zusammenbrachen. Er wurde im vergangenen Dezember auf den Bahamas verhaftet und an die USA ausgeliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 09:00 Uhr