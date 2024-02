Einstellungsbereitschaft laut Ifo auf Drei-Jahrestief

München: Angesichts der Konjunkturkrise wollen die Unternehmen hierzulande so wenig Personal einstellen wie seit drei Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts ist auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 gesunken, also der Zeit der Corona-Beschränkungen. Nach den Worten des Ifo-Experten Klaus Wohlrabe zögern die Betriebe nicht nur bei Neueinstellungen, in der exportstarken Industrie stehen die Zeichen sogar auf Personalabbau. Diese Entwicklung gelte für nahezu alle Branchen, auch für den Handel, wo sich der schwache Konsum niederschlägt. Hier ist auch keine Besserung in Sicht, wie neue Erhebungen der Marktforschungsinstitute GfK und NIM zeigen. Die Verbraucher sind demnach stark verunsichert. Neben den nach wie vor steigenden Preisen dürften auch die schlechten Konjunkturaussichten dazu beitragen, so die Experten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 12:00 Uhr