Einstellungsbereitschaft in Deutschland sinkt laut Ifo-Studie auf Dreijahrestief

Berlin: Deutsche Unternehmen wollen angesichts der Konjunkturkrise so wenig Personal einstellen wie seit drei Jahren nicht mehr. Das geht aus dem Beschäftigungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts hervor. Damals - im Februar 2021 - war die Corona-Pandemie Auslöser für die Wirtschafts-Flaute. Gründe für die derzeit schlechte Situation sind laut Ifo-Institut die schwache Konsumentwicklung und die schwierige Lage in der Baubranche. Im Dienstleistungssektor sei das Barometer zwar noch leicht positiv, die Einstellungsdynamik habe sich aber auch hier deutlich abgeschwächt, so die Forscher. Ungebrochen sei hingegen die Bereitschaft, IT-Dienstleister und Berater einzustellen. Die deutsche Volkswirtschaft steht aktuell mit einem Bein in der Rezession. Sie ist im vierten Quartal 2023 um 0,3 Prozent geschrumpft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 09:00 Uhr