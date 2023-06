Einsatzlage nach Magen-Darm-Fällen im Allgäu entspannt sich

Kurzmeldung ein/ausklappen Westen will Russland für Kriegszerstörungen zahlen lassen

London: Die westlichen Verbündeten der Ukraine wollen Russland für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes zur Verantwortung ziehen. Bei einer internationalen Konferenz in London sagte US-Außenminister Blinken, Russland verursache die Zerstörung der Ukraine und werde letztlich die Kosten für den Wiederaufbau bezahlen müssen. Der britische Premierminister Sunak erklärte, die westlichen Sanktionen würden so lange aufrechterhalten, bis Moskau - so wörtlich - "voll bezahlt" habe. Die beschlagnahmten Vermögenswerte setze man dafür ein, der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen. Bei der Konferenz beraten Regierungsvertreter aus mehr als 60 Ländern noch bis morgen darüber, wie die ukrainische Wirtschaft unterstützt werden kann. Zahlreiche Verbündete sagten Kiew bereits weitere Hilfen in Milliardenhöhe zu, so auch Deutschland. In Brüssel einigte sich die EU unterdessen auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland.

