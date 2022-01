Einsatzkräfte nehmen zwei Tatverdächtige nach Tötung von Polizisten fest

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Saarbrücken: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz haben Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen, ein per Fahndung gesuchter 38-Jähriger, stellte sich nach Polizeiangaben vor einem Haus im saarländischen Sulzbach. Er hatte sich über seine Anwältin bei den Ermittlern gemeldet. Bisher machte er keine Aussage und wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Kurz darauf wurde in demselben Haus ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. Auch er äußerte sich zunächst nicht zur Sache. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei Waffen sicher. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiter, weil die Ermittler nicht ausschließen, dass es weitere Mittäter gibt. - Am frühen Morgen hatten Unbekannte bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel das Feuer eröffnet und zwei junge Polizisten getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 20:00 Uhr