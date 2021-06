Einsatzkräfte in Würzburg schildern Tathergang nach Messerattacke

Nachrichtenarchiv - 26.06.2021 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Nach der tödlichen Messerattacke hat sich Bayerns Innenminister Herrmann geschockt und tief erschüttert gezeigt. Das brutale Vorgehen des Täters sei unbegreiflich, die Gedanken seien bei den Todesopfern, den Verletzten und ihren Angehörigen, sagte Herrmann auf einer Pressekonferenz in Würzburg. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. Nach Angaben des Polizeipräsidenten von Unterfranken, Kallert, gibt es keine Hinweis auf Mittäter. Kallert schilderte den Tathergang. Der 24-jährige Somalier hatte um 17 Uhr ein Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt betreten, dort ein Messer verlangt und anschließend drei Frauen damit tödlich verletzt. Danach verließ er das Kaufhaus und attackierte weitere Menschen in der Umgebung, bis er erst schließlich von der Polizei überwältigt wurde. Drei Menschen wurden getötet, fünf lebensgefährlich verletzt. Das Tatmotiv wird derzeit überprüft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 15:45 Uhr