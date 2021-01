Einsatzkräfte finden Leichenteile nach Flugzeugabsturz

Nachrichtenarchiv - 10.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: Nach dem Verschwinden einer indonesischen Passagiermaschine sind Leichenteile und Besitztümer von Passagieren im Meer entdeckt worden. Die Leichenteile seien vor der Küste der indonesischen Hauptstadt Jakarta gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher einem Fernsehsender. Die Maschine einer indonesischen Billig-Linie mit 62 Menschen an Bord war gestern nur wenige Minuten nach dem Start in Jakarta vom Radar verschwunden und galt seither als vermisst. Laut der Flug-Website FlightRadar24 hatte die Boeing 737-500 zuvor dramatisch an Höhe verloren. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Jakarta nach Borneo. Neben zwölf Besatzungsmitgliedern sollen unter anderem auch zehn Kinder an Bord gewesen sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.01.2021 03:00 Uhr