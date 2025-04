Einsatzkräfte bringen 58 Altenheimbewohner in Sicherheit

Roding: Bei einem Feuer in einem Altenheim mussten Einsatzkräfte heute Nacht im Landkreis Cham 58 Heimbewohner in Sicherheit bringen. Neun der Heimbewohner und ein Feuerwehrmann atmeten dabei giftigen Rauch ein und kamen in ein Krankenhaus, hieß es. Nach Angaben der Einsatzkräfte brach das Feuer gegen 23 Uhr in einem Zimmer des Altenheims am Kloster Strahlfeld aus, vermutlich war eine unbeaufsichtigte Kerze der Grund dafür. Das Zimmer brannte komplett aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro. Noch in der Nacht konnten die meisten Heimbewohner wieder in ihre Zimmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 07:00 Uhr