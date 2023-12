Einsatzkräfte bereiten sich auf Hochwasser in einigen Regionen Bayerns vor

Passau: Nach dem Sturm und den Regenfällen der letzten Tage bereiten sich die Einsatzkräfte in Bayern in einigen Regionen auf Überschwemmungen vor. Der Hochwassernachrichtendienst spricht von einem kräftigen Anstieg der Fluss-Pegel nördlich der Donau. In der Stadt Cham befüllt die Feuerwehr tausende Sandsäcke. Auch in Passau und in Regensburg wurden Sicherungsmaßnahmen ergriffen und Straßen und Parkplätze gesperrt. - Vielerorts sorgt der Sturm Zoltan für Schäden an Gebäuden. In München stürzte ein Baugerüst ein. Ein Mann wurde leicht verletzt. Im Bahnverkehr hat sich die Lage indessen normalisiert. Laut Bahn verkehren die meisten Verbindungen im Fernverkehr wie geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 15:00 Uhr