Einsatz von Batterien in der EU soll umweltfreundlicher werden

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt oder trüb. Vereinzelt etwas Schnee, vor allem im Süden; dabei lokal Straßenglätte möglich. Tiefstwerte 0 bis minus 4 Grad. Am Wochenende meist stark bewölkt bis trüb und zeitweise Schnee, vor allem in Teilen Süd- und Ostbayerns. Am Montag meist trocken, mitunter sonnige Abschnitte. Tiefstwerte minus 2 bis minus 11 Grad, Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 20:00 Uhr