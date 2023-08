Einsatz von Antibiotika bei Masttieren ist rückläufig

Berlin: In der Massentierhaltung in Deutschland wurden im vergangenen Jahr weniger Antibiotika eingesetzt. Laut einem Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung sank sowohl die Zahl der Behandlungstage je Tier, also auch die eingesetzte Menge bei Rindern, Schweinen, Hühnern und Puten. Am stärksten war der Rückgang bei Mastferkeln und Masthühnern. Bei Rindern nahm der Einsatz von Antibiotika leicht zu - insgesamt werde ihnen aber deutlich weniger verabreicht als anderen Tieren. Der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, Hensel, begrüßte die Entwicklung: Durch den geringeren Einsatz sinke langfristig das Risiko durch resistente Keime, sagte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 21:00 Uhr