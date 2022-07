Einrichtungsbezogene Impfpflicht wird wohl kaum durchgesetzt

Politiker reagieren erleichtert auf Rücktritt der Documenta-Leiterin

Kassel: Politiker haben erleichtert auf den Rücktritt der documenta-Generaldirektorin Schormann reagiert. Kulturstaatsministerin Roth sagte der "Frankfurter Rundschau", jetzt könne die Aufarbeitung der Affäre beginnen. Außerdem müsse man die nötigen Konsequenzen für die Kunstausstellung ziehen, so die Grünen-Politikerin. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach in der "Bild am Sonntag" von einem überfälligen Schritt. Auch er forderte Konsequenzen, damit Antisemitismus in keiner Form im Kulturleben akzeptiert wird - unabhängig von der Herkunft der Künstler. Schormann hatte heute einer Auflösung ihres Vertrags zugestimmt. Auf der documenta in Kassel war ein Transparent mit antisemitischen Motiven gezeigt worden. Der Generaldirektorin wurde vorgeworfen, die Ausstellung des Werks nicht verhindert und auch danach nicht angemessen reagiert zu haben.

