Einrichtungsbezogene Impfpflicht wird in Bayern kaum kontrolliert

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Bewölkt und regnerisch, örtlich auch sonnig, bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt und vor allem nach Osten hin örtlich Regen oder Schnee. An den Alpen im Tagesverlauf freundlicher mit teils längerem Sonnenschein. Höchstwerte 2 bis 5 Grad. In der Nacht wolkig und gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 0 Grad. In den nächsten Tagen weiter grau und vereinzelt Regen. In Alpennähe teils längerer Sonnenschein. Nächtliche Tiefstwerte 0 bis -5 Grad, tagsüber maximal 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2022 09:15 Uhr