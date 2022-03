Einrichtung von Fluchtrouten in der Ukraine ist offenbar erneut gescheitert

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine ist am Morgen die erste Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten angelaufen. Jedoch dauerte sie nach ARD-Informationen nur kurze Zeit. So soll es Angriffe auf flüchtende Menschen in Mariupol gegeben haben. Das ukrrainische Verteidigungsministerium teilte auf Facebook mit, die russische Armee habe Kinder, Frauen und ältere Menschen nicht aus der Stadt gelassen. Auch in der belagerten Stadt Sumy im Nordosten des Landes habe die Waffenruhe nur kurz gehalten. Seit Tagen beraten die russische und ukrainische Seite über die Einrichtung von Fluchtkorridoren für die ukrainische Bevölkerung. Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol wird von russischen Truppen belagert. Versuche, mindestens 200.000 Zivilisten aus Mariupol zu evakuieren, waren in den vergangenen Tagen mehrmals gescheitert. Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.03.2022 13:15 Uhr