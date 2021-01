Einreiseverbot aus Mutationsgebieten ist in Kraft

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Für Einreisen nach Deutschland aus Staaten, in denen mutierte Coronavirus-Varianten stark verbreitet sind, gelten seit Mitternacht weitreichende Einreisesperren. Wenige Stunden nach dem Kabinettsbeschluss traten die Beschränkungen für Reisende aus Großbritannien, Irland, Portugal, Brasilien und Südafrika in Kraft. Bis zum 17. Februar gilt ein grundsätzliches Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schifffahrtsunternehmen. Dieser drastische Schritt wurde in der entsprechenden Verordnung damit begründet, dass die Dynamik der Verbreitung der Varianten in diesen Ländern "besorgniserregend" sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 01:00 Uhr