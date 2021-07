Einreiseregelungen nach Deutschland sollen verschärft werden

In Bayerns Schulen soll im neuen Schuljahr Maskenpflicht gelten

München: Wenige Tage vor dem Beginn der Sommerferien in Bayern hat Kultusminister Piazolo über die Corona-Vorbeugung im neuen Schuljahr informiert. In allen Jahrgangsstufen soll - mit Blick auf Reiserückkehrer - in den ersten Wochen wieder ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. In einem Eltern-Brief rief Piazolo außerdem dazu auf, alle Kinder in der letzten Ferienwoche auf das Coronavirus testen zu lassen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnte vor einem Schulstart ohne Corona-Schutzmaßnahmen. Er habe von der Idee gehört, den Unterricht ohne Einschränkung auch bei hohen Inzidenzen wiederaufzunehmen; das wäre gefährlich, so Lauterbach. Denn es sei unklar, mit welchen Covid-19-Spätfolgen bei Kindern zu rechnen sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2021 12:00 Uhr