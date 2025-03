Einreiseformular für Großbritannien ist freigeschaltet

London: Die Reisegenehmigung für Großbritannien kann nun online beantragt werden. Von heute an können EU-Bürgerinnen und -Bürger die "Electronic Travel Authorisation", kurz ETA, anfordern. Sie ist vom 2. April an Pflicht für die Einreise, der Reisepass allein reicht dann nicht mehr. Eine britische Genehmigung berechtigt zu mehreren Reisen und Aufenthalten von bis zu sechs Monaten in einem Zeitraum von zwei Jahren.

