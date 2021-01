Einreise nach England ist bald nur noch mit Corona-Test möglich

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Einreisen nach England sind bald nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Wie das Verkehrsministerium in London mitteilte, soll die neue Regel Freitagmorgen in Kraft treten und auch für Briten gelten. Der Test darf höchstens 72 Stunden alt sein und muss bereits vor Abreise von der Airline, der Bahn oder der Reederei kontrolliert werden. Unabhängig vom Testergebnis müssen alle Einreisenden zehn Tage in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.01.2021 04:00 Uhr