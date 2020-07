Einnahmen aus Kirchensteuer sind trotz Mitgliederschwunds auf Rekordhoch

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Trotz sinkender Mitgliederzahlen haben die Einnahmen durch die Kirchensteuer ein neues Rekordhoch erreicht. Im vergangenen Jahr erhielt die katholische Kirche in Deutschland fast 6,8 Milliarden Euro Kirchensteuer und die evangelische Kirche knapp 6 Milliarden. Das sind rund 2,4 Prozent mehr als noch 2018. Hauptgrund für den seit Jahren anhaltenden Anstieg ist die gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage. Und das, obwohl die Zahl der Mitglieder in beiden Kirchen auch 2019 um jeweils gut 270.000 Menschen gesunken ist. Damit sind 43,3 Millionen Menschen Mitglied in einer der beiden großen Kirchen - das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2020 14:00 Uhr