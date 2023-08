Einleitung von Fukushima-Kühlwasser steht kurz bevor

Kurzmeldung ein/ausklappen Kinderärztepräsident fordert Gebühr für Notdienst-Nutzung

Berlin: Der Kinderärzte-Präsident, Fischbach, hat in bestimmten Fällen eine Gebühr für die Notdienstnutzung gefordert. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, angesichts knapper Ressourcen müsse man sich auf Notfälle konzentrieren. Zu viele kämen - so wörtlich - wegen Pickeln am Po, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit hätten. Für solche Fälle, so Fischbach, halte er eine Eigenbeteiligung der Versicherten für absolut sinnvoll. Es sei schade, dass sich die Politik aus Angst vor Gegenwind nicht an das Thema herantraue, so der Präsident der Kinder- und Jugendärzte. Eine NDR-Recherche hatte letzte Woche ergeben, dass viele Kinderkliniken und Praxen am Limit arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 06:00 Uhr