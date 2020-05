Einkaufslaune der Menschen in Bayern hält sich in Grenzen

Probeunterricht für Viertklässler steht wegen Corona zur Debatte

München: In Bayern ist in der Corona-Krise eine Debatte über den Probeunterricht für die Kinder in den vierten Klassen entbrannt. Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Fleischmann, hat Kultusminister Piazolo aufgefordert, die Regelung in diesem Jahr zurückzunehmen. Zumindest in diesem Ausnahmeschuljahr müsse der Übertritt auf weiterführende Schularten in die gemeinsame Verantwortung der Eltern und Lehrer gelegt werden, so Fleischmann. Piazolo lehnte die Forderung ab und erklärte, die Grundschullehrkräfte hätten in diesem Jahr mit viel Fingerspitzengefühl agiert. Auch der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands, Böhm, plädierte dafür, dass der Probeunterricht in seiner gewohnten Form erhalten bleibt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 16:00 Uhr