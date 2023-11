Einigung zwischen Israel und der Hamas löst international Erleichterung aus

Brüssel: Die EU hat die Einigung zwischen Israel und der Hamas begrüßt. Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, jeder Tag, an dem Mütter und Kinder von Terroristen als Geiseln festgehalten würden, sei einer zu viel. Sie appellierte an die Hamas, auch die übrigen verschleppten Menschen sofort freizulassen. Auch EU-Parlamentspräsidentin Metsola zeigte sich erleichtert. Dies gebe den verzweifelten Familien in Israel etwas Hoffnung und den Palästinensern eine Atempause, unterstrich sie. Außenministerin Baerbock sprach von einem Durchbruch: Auf der Online-Plattform X schrieb sie, die Waffenruhe solle auch für humanitäre Hilfe den Gazastreifen genutzt werden. Zuvor hatte US-Präsident Biden erklärt, er sei außerordentlich erleichtert. Auch China und Russland begrüßten die Einigung.

