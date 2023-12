Einigung: Klimakonferenz ruft zur Abkehr von fossilen Energien auf

Dubai: Die Weltgemeinschaft hat sich bei der Klimakonferenz auf eine gemeinsame Abschlusserklärung geeinigt. Diese ruft zur Abkehr von fossilen Energien auf. Es ist der erste Beschluss eines Klimagipfels, der die Zukunft aller Fossilen betrifft - neben Kohle also auch Erdöl und Erdgas. Ziel ist es, die Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und das Tempo bei der Energieeffizienz in diesem Zeitraum zu verdoppeln. Der von mehr als 100 Staaten geforderte klare Ausstieg aus den fossilen Energien wird in dem Papier allerdings nicht genannt.

