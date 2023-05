Einigung im Tarifkonflikt in der Luftsicherheit erzielt

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck schickt Graichen in den vorzeitigen Ruhestand

Berlin: Der wegen des Vorwurfs der Vetternwirtschaft unter Druck geratene Wirtschafts-Staatssekretär Graichen muss seinen Posten räumen. Das hat Wirtschaftsminister Habeck am Vormittag in Berlin mitgeteilt. Bei Untersuchungen zu den Compliance-Regeln in seinem Haus seien zwei weitere zweifelhafte Vorgänge aufgefallen. So habe Graichen eine Projektförderung für den BUND-Landesverband Berlin gebilligt, in der seine Schwester Vorstandsmitglied ist. Außerdem gab es Ungereimtheiten bei der Besetzung einer Expertenkommission. Der 51-Jährige werde in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Bundeskanzler Scholz reagierte zurückhaltend und sagte auf Anfrage, er habe das zur Kenntnis genommen; er gehe davon aus, dass der Wirtschaftsminister jetzt seine Arbeit mit voller Kraft fortsetzt. CDU-Generalsekretär Czaja bezeichnete das Ausscheiden Graichens als richtig und überfällig.

