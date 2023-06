Einigung im EU-Asylstreit stößt auf geteiltes Echo

Meldungsarchiv - 09.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Luxemburg: Die EU-Staaten haben sich auf schärfere Asylregeln geeinigt. Die Innenministerinnen und -minister machten den Weg frei für Verfahren an den EU-Außengrenzen. Asylbewerber ohne Bleibeperspektive sollen dort in speziellen Einrichtungen ihren Antrag stellen. Wird er abgelehnt, können sie direkt von dort abgeschoben werden. Ausnahmen soll es für Minderjährige geben, nicht aber für Familien mit Kindern. Der Kompromiss sieht auch vor, dass anerkannte Asylbewerber in der EU solidarisch verteilt werden. Länder, die sich weigern, sollen Geld zahlen. Das Europaparlament könnte bei nun anstehenden Verhandlungen noch Änderungen durchsetzen. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion, Weber, lobte den Kompromiss. Im BR-Interview zeigte er sich überzeugt, dass die Flüchtlingszahlen damit sinken werden. Die Grünen sind gespalten. Parteichef Nouripour verteidigte die Beschlüsse. Es sei darum gegangen, substanziell voranzukommen. Die Co-Vorsitzende Lang sagte, der Vorschlag werde dem Leid an den EU-Außengrenzen nicht gerecht.

